  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Володин обсудил с Медведчуком шаги в целях урегулирования на Украине
Сегодня, 15:10
42
matveyvn

Володин обсудил с Медведчуком шаги в целях урегулирования на Украине

0 0

Необходимо развивать отношения между Государственной думой России и Верховной Радой Украины.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обсудил с председателем Межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франциям Виктором Медведчуком  шаги в целях урегулирования конфликта на Украине.

Парламентарии считают, что следует активизировать диалог между депутатами стран "нормандской четвёрки".

Можно было бы с нашими коллегами из Германии, из Франции также выстроить отношения, позволяющие внести вклад в урегулирование ситуации на Украине.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

По его словам, необходимо развивать отношения между Государственной думой России и Верховной Радой Украины. Он отметил, что пауза, вызванная пандемией коронавируса, себя исчерпала, поэтому нужно возвращаться к активной совместной парламентской работе.

Ранее Зеленский заявил, что войну в Донбассе не остановить без диалога с Россией.

Фото: pixabay.com

 

Теги: верховная рада, володин, госдума, медведчук
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии