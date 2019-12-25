Володин обсудил с Медведчуком шаги в целях урегулирования на Украине

Необходимо развивать отношения между Государственной думой России и Верховной Радой Украины.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обсудил с председателем Межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франциям Виктором Медведчуком шаги в целях урегулирования конфликта на Украине.

Парламентарии считают, что следует активизировать диалог между депутатами стран "нормандской четвёрки".

Можно было бы с нашими коллегами из Германии, из Франции также выстроить отношения, позволяющие внести вклад в урегулирование ситуации на Украине. Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

По его словам, необходимо развивать отношения между Государственной думой России и Верховной Радой Украины. Он отметил, что пауза, вызванная пандемией коронавируса, себя исчерпала, поэтому нужно возвращаться к активной совместной парламентской работе.

Ранее Зеленский заявил, что войну в Донбассе не остановить без диалога с Россией.

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