Владимир Зеленский: войну в Донбассе не остановить без диалога с Россией. Об этом украинский глава государства рассказал в интервью для издания Politico. Часть публикации приведена на сайте администрации президента. Ранее политик уже упоминал о том, что его контакты с Владимиром путиным ограничены, но предметны. Зеленский ожидает большей результативности от общения с российским главой.
Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории…
Владимир Зеленский, президент Украины
Политик отметил, что власти Украины никогда не сдадутся и будут двигаться вперед в вопросе прекращения войны на Донбассе. Киев рассчитывает вернуть людей и территории под свой контроль.
Депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев.
Фото: Pixabay.com
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