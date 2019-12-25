Президент Украины рассказал, что Киев не сдастся в вопросе завершения войны на востоке страны.

Владимир Зеленский: войну в Донбассе не остановить без диалога с Россией. Об этом украинский глава государства рассказал в интервью для издания Politico. Часть публикации приведена на сайте администрации президента. Ранее политик уже упоминал о том, что его контакты с Владимиром путиным ограничены, но предметны. Зеленский ожидает большей результативности от общения с российским главой.

Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории… Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что власти Украины никогда не сдадутся и будут двигаться вперед в вопросе прекращения войны на Донбассе. Киев рассчитывает вернуть людей и территории под свой контроль.

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