Володин прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения политика Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина. Накануне оппозиционер заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит глава государства.
По словам Володина, в спасении Навального принимали участие все — от пилотов и врачей до президента, поэтому данные обвинения — слова непорядочного человека.
Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ
Он считает, что если инцидент с Навальным был срежиссирован спецслужбами западных стран, то данное заявление оппозиционера соответствует этой логике.
Ранее мы писали о том, что Навальный считает, что за случившимся с ним стоит Путин.
Фото: Instagram / navalny
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Навальный наконец-то сам себя разоблачил, как засланный казачок. Долго держался.