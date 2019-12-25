Володин прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина

По его словам, в спасении Навального принимали участие все.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения политика Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина. Накануне оппозиционер заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит глава государства.

По словам Володина, в спасении Навального принимали участие все — от пилотов и врачей до президента, поэтому данные обвинения — слова непорядочного человека.

Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

Он считает, что если инцидент с Навальным был срежиссирован спецслужбами западных стран, то данное заявление оппозиционера соответствует этой логике.

Ранее мы писали о том, что Навальный считает, что за случившимся с ним стоит Путин.

Фото: Instagram / navalny