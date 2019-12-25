Навальный считает, что за случившимся с ним стоит Путин

У него нет других версий произошедшего.

Политик Алексей Навальный считает, что за его возможным отравлением стоит президент России Владимир Путин. Об этом оппозиционер заявил в интервью изданию Der Spiegel.

Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин. Алексей Навальный, политик

По его словам, у него нет других версий произошедшего.

Навальный отметил, что собирается вернуться в Россию, чтобы "оставаться парнем, который не боится".

Навальному стало плохо в самолёте из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Через сутки его вывезли в Германию в клинику "Шарите" по просьбе канцлера Ангелы Меркель. После обследования власти ФРГ заявили, что в крови Навального найдены следы боевого яда "Новичок".

Ранее МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным.

Фото: Instagram / navalny