МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Министерство уверено, что в будущем докладе организации будет зафиксировано наличие "Новичка" в пробах Навального.

МИД России обвинил "Организацию по запрещению химического оружия" в предвзятости в ситуации с Алексеем Навальным.

Ведомство считает, что технический секретариат ОЗХО допустил нарушение, разгласив факт технической помощи Берлину в инциденте с Навальным, так как не имел прямого согласия России. Однако случай с политиком произошёл на территории РФ, а не Германии.

Российский МИД считает данный поступок политической ангажированностью и предвзятостью, поэтому уверен, что в будущем докладе организации будет зафиксировано наличие "Новичка" в пробах Навального.

Ранее мы писали, что Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального.

Фото: pixabay.com