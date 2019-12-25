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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным
Сегодня, 9:38
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matveyvn

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

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Министерство уверено, что в будущем докладе организации будет зафиксировано наличие "Новичка" в пробах Навального.

МИД России обвинил "Организацию по запрещению химического оружия" в предвзятости в ситуации с Алексеем Навальным.

Ведомство считает, что технический секретариат ОЗХО допустил нарушение, разгласив факт технической помощи Берлину в инциденте с Навальным, так как не имел прямого согласия России. Однако случай с политиком произошёл на территории РФ, а не Германии.

Российский МИД считает данный поступок политической ангажированностью и предвзятостью, поэтому уверен, что в будущем докладе организации будет зафиксировано наличие "Новичка" в пробах Навального.

Ранее мы писали, что Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: мид рф, озхо, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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