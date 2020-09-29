Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального

Он считает, что версия применения химического оружия в деле Навального не вызывает сомнений.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от России объяснений по делу о предполагаемом отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Французский лидер подчеркнул, что версия применения химического оружия в деле Навального не вызывает сомнений — это подтвердили немецкая, шведская и французская экспертизы.

Нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами. Эммануэль Макрон, президент Франции

Он отметил, что Россия должна дать объяснения по поводу применения химического оружия. По мнению Макрона, европейские страны в данном вопросе должны действовать методично.

Ранее Навальный подтвердил, что встречался с Меркель до выписки из "Шарите".

Видео: YouTube / News Update