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Навальный подтвердил, что встречался с Меркель до выписки из "Шарите"
Сегодня, 11:25
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matveyvn

Навальный подтвердил, что встречался с Меркель до выписки из "Шарите"

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Он отметил, что Меркель также пообщалась с его семьёй.

Российский политик Алексей Навальный подтвердил, что встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель до выписки из клиники "Шарите". Об этом он сообщил в своём Twitter.

Оппозиционер подчеркнул, что это был не тайный, а частный визит.

Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице.

Алексей Навальный, политик

Он отметил, что Меркель также пообщалась с его семьёй.

Ранее Spiegel писал, что Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите.

Фото: Instagram / navalny; Twitter / Алексей Навальный

Теги: меркель, навальный, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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