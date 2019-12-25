Навальный подтвердил, что встречался с Меркель до выписки из "Шарите"

Российский политик Алексей Навальный подтвердил, что встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель до выписки из клиники "Шарите". Об этом он сообщил в своём Twitter.
Оппозиционер подчеркнул, что это был не тайный, а частный визит.
Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице.
Алексей Навальный, политик
Он отметил, что Меркель также пообщалась с его семьёй.
Ранее Spiegel писал, что Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите.
Фото: Instagram / navalny; Twitter / Алексей Навальный
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