Навальный подтвердил, что встречался с Меркель до выписки из "Шарите"

Он отметил, что Меркель также пообщалась с его семьёй.

Российский политик Алексей Навальный подтвердил, что встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель до выписки из клиники "Шарите". Об этом он сообщил в своём Twitter.

Оппозиционер подчеркнул, что это был не тайный, а частный визит.

Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице. Алексей Навальный, политик

Он отметил, что Меркель также пообщалась с его семьёй.

Ранее Spiegel писал, что Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите.

Фото: Instagram / navalny; Twitter / Алексей Навальный