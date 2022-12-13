В Киеве набросились на Меркель после ее заявления о спецоперации на Украине

На Украине осудили бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая заявила, что пыталась не допустить столкновения Киева и Москвы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал коллегу. Своим мнением он поделился в Twitter.
Накануне в интервью Die Zeit Меркель заявила, что пыталась сделать все возможное, чтобы сохранить мирные отношения между Россией и Украиной.
Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться.
Михаил Подоляк, политик
В декабре 2022 года Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине. Она отметила, что есть разница между "миром по диктату" и "дружеским открытым разговором друг с другом".
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Фото: gettyimages.com
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