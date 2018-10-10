В Германии ужесточают ограничения для непривитых от коронавируса

Пускать на культурные мероприятия и в розничные магазины будут только привитых и переболевших. Данное требование не распространяется на продовольственные магазины.

Немецкое правительство договорилось ужесточить ограничительные меры для непривитых от коронавируса. Об этом заявил исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами регионов по политике в отношении распространения COVID-19.

Пускать на культурные мероприятия и в розничные магазины будут только привитых и переболевших. По словам Меркель, власти могут ввести ещё одно дополнительное требование – отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, тех кто не сделал прививку, ограничат и в частной сфере. Если на мероприятии присутствуют непривитые и не переболевшие COVID-19, то официально на нем могут быть представители максимум двух домохозяйств. При этом, одна из семей в таком случае может быть представлена лишь двумя людьми. Детей младше 14 лет это правило не касается.

Власти ФРГ пока не готовы отказаться от зрителей на культурно-массовых мероприятиях. За эту меру выступают в ряде регионов. Так, например, в южной Баварии и Баден-Вюртемберге заявили, что примут такое решение, даже если оно будет введено на общенациональном уровне. Что касаемо школ, то там вводится обязательное ношение масок независимо от класса обучения.

Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в Германии заметно ухудшилась. Заболеваемость находится на рекордном уровне. Уровень вакцинации составляет более 70%.

Ранее мы сообщили, что врач опроверг миф о слабом иммунитете у переболевших коронавирусом.

Видео: YouTube / stern