Врач опроверг миф о слабом иммунитете у переболевших коронавирусом

При этом врач отметил, что вакцина легче воздействует на организм.

Данные о том, что иммунитет у перенесших коронавирус слабее, чем у вакцинированных, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

По словам медика, на данный момент врачи не обладают информацией, подтверждающей формирование более сильной иммунной защиты после вакцинации.

Иммунитет приобретается путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет. Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области

При этом врач отметил, что вакцина легче воздействует на организм, а после заболевания у людей нередко возникают осложнения.

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