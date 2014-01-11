Розыгрыш 100 тысяч за прививку от коронавируса

Деньги получит 1000 человек, которые вакцинировались.

В России стартовал новый этап денежной лотереи среди привитых от коронавируса людей. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 14 ноября. Piter.TV разобрался, кто может участвовать в розыгрыше и получить выигрыш.

Лотерея среди привитых

Принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей могут все, кто привился любым из четырех российских препаратов: "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" или "ЭпиВакКорона". Если вакцина состоит из двух компонентов, то необходимо сделать две прививки.

Денежный приз получит 1000 человек. Победителей определяет компьютер на основе единого регистра вакцинированных. Информация о победителях доступна в личном кабинете на портале "Госуслуги". Проверить свой сертификат также можно на портале бонусзаздоровье.рф.

Четвертый тираж розыгрыша будет проведен 14 декабря. Счастливчики получат призы в течение полугода.

Прививка от коронавируса

Ожидается, что эта акция станет стимулом для россиян прививаться от COVID-19. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы как можно скорее сформировать коллективный иммунитет и справиться с болезнью. Граждан РФ прививают бесплатно.

Фото: бонусзаздоровье.рф, pixabay.com