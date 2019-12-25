  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите
Сегодня, 9:02
149
matveyvn

Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите

0 0

Журналисты ссылаются на собственные источники.

Издание Spiegel сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского политика Алексея Навального в клинике "Шарите".

Журналисты ссылаются на собственные источники. Другие детали не раскрываются.

Ранее МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального. Дипломаты отметили, что на мысли о постановке наводит ряд обстоятельств. В списке: заявленная на высоком уровне готовность ФРГ незамедлительно забрать пострадавшего оппозиционера на лечение, нахождение при транспортировке пациента членов бундесвера и машины военного ведомства, подключение к  ситуации политического руководства.

Фото: pixabay.com

Теги: spiegel, меркель, отравление навального, шарите
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии