Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите

Журналисты ссылаются на собственные источники.

Издание Spiegel сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского политика Алексея Навального в клинике "Шарите".

Журналисты ссылаются на собственные источники. Другие детали не раскрываются.

Ранее МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального. Дипломаты отметили, что на мысли о постановке наводит ряд обстоятельств. В списке: заявленная на высоком уровне готовность ФРГ незамедлительно забрать пострадавшего оппозиционера на лечение, нахождение при транспортировке пациента членов бундесвера и машины военного ведомства, подключение к ситуации политического руководства.

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