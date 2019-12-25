МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

Дипломаты подозревают Германию в провокации.

МИД России заявил о признаках постановки в деле "отравления" Алексея Навального. Об этом чиновники заявили в официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в РФ пресс-служба МИД России

Дипломаты отметили, что на мысли о постановке наводит ряд обстоятельств. В списке: заявленная на высоком уровне готовность ФРГ незамедлительно забрать пострадавшего оппозиционера на лечение, нахождение при транспортировке пациента членов бундесвера и машины военного ведомства, подключение к ситуации политического руководства, которое заявило, что Навальный стал "гостем" страны. Российские дипломаты также обратили внимание на то, что все люди, находившиеся около Навального не пострадали.

Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью: обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия пресс-служба МИД России

Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни.

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