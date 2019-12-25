Он назвал их "неизвестными добрыми друзьями" и хорошими людьми.

Российский политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни. Пост об этом он опубликовал в своём Instagram.

Он напомнил, что пилоты экстренно посадили самолёт в Омске, несмотря на сообщения о минировании аэропорта, после того, как Навальному стало плохо во время перелёта. После этого к нему приехали сотрудники медицинской службы аэропорта и бригада реаниматологов. По его словам, они "не говорили никакого вранья про диабет и т.д, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление".

Навальный заявил, что врачи ввели ему дозу атропина.

То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Алексей Навальный, политик

Он назвал пилотов и омских врачей "неизвестными добрыми друзьями" и хорошими людьми.

Ранее в Германии рассказали, сколько займет восстановление Навального.

Фото: Instagram / navalny