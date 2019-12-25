В Германии рассказали, сколько займет восстановление Навального

Навальный не восстановился на все сто процентов.

В Германии рассказали, сколько займет восстановление российского политика Алексея Навального. Заявлением выступил глава фонда Cinema of Piece Яка Бизилдж, который организовал перевозку оппозиционера из Томска в немецкую клинику "Шарите".

Я думаю, ему понадобится как минимум месяц. глава фонда Cinema of Piece Яка Бизилдж

Он отметил, что Навальный не восстановился на все сто процентов. По его словам, отчёты медиков, лечивших политика, дают надежду на то, что он быстро пойдёт на поправку.

Ранее вице-канцлер ФРГ не увидел угроз для "Северного потока 2" из-за дела Алексея Навального.

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