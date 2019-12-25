В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина

Присутствие трех немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на торжественном приеме в Берлине, приуроченному ко дню рождения российского президента Владимира Путина в посольстве Москвы в ФРГ, вызвало скандал в бундестаге. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Spiegel.
Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак назвал действия политиков "безответственными", а лидер парламентской фракции ХДС Гвидо Хойер заявил, что часть фракции "АдГ" окончательно отказалась от основ свободного и демократического порядка.
материал иностранного СМИ из Германии
По информации авторов материала, законодателями, присутствовавшими в здании российского посольства по случаю дня рождения российского лидера, являются Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Сопредседатель парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер уточнил, что ранее был проинформирован и не возражал против этого действия.
Фото: pxhere.com
