Депутат Бундестага от АдГ Котре планирует приехать на ПМЭФ

Штеффен Котре, эксперт партии по энергетической политике, подтвердил свои намерения приехать в Россию на форум. Ранее СМИ сообщали, что вместе с ним может поехать еще один депутат.

Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре планирует поехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС. На просьбу прокомментировать информацию о том, что два депутата от АдГ хотят посетить в начале июня Россию, Котре ответил утвердительно.

Во фракции АдГ в Бундестаге пояснили, что официальных запросов на совершение поездок пока не поступало. Ранее газета Politico сообщила, что двое депутатов от АдГ намерены отправиться в Россию. Издание указывало, что заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции Маркус Фронмайер и Котре планируют в начале июня принять участие в ПМЭФ. Председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер уже сигнализировал о своем согласии, заявив, что с политической точки зрения против этого нет никаких возражений.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее мы сообщили о том, что обнародована спортивная программа ПМЭФ-2026.

Фото: Piter.TV