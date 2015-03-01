Журналисты рассказали о взаимодействии ЦРУ с организаторами диверсии.

В Германии журналисты узнали новые детали о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". В статье немецкого издания SPIEGEL говорится о том, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) на ранней стадии было осведомлено о планах террористов взорвать газопроводы, проходящие в акватории Балтийского моря. Такими данными СМИ поделились с читателями со ссылкой на собственные осведомленные источники. Авторы публикации уверены, что Вашингтон знал о преступных планах в Европе гораздо раньше, чем считалось мировым сообществом ранее. Предположительно, весной 2022 года агенты из США встретились с организаторами атаки на "Северный поток". ОНи якобы также обменивались информацией о технических деталях диверсии.

Фото: pxhere.com