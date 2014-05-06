У Меркель нет данных о невыполнении контрактов по поставкам газа в Европу Россией

Транспортировка газа по "Северному потоку-2" пока не одобрена.

Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу. Об этом заявила 6-го октября по итогам неформального саммита ЕС - Западные Балканы канцлер Германии Ангела Меркель, передали Reuters.

У политика нет информации о том, что Россия не выполняет свои обязательства. Канцлер отметила, что газ может поставляться на основании контрактных обязательств.

Газопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России в Германию через Балтийское море, пока не получил сертификацию. Ситуацию на энергетическом рынке в Европе обсудят на саммите ЕС в октябре.

Напомним, на открытии торгов в среду, 6 октября, цена на газ в Европе достигла исторического рекорда. Согласно данным Лондонской межконтинентальной биржи (ICE), на пике цена составила 1606 долларов за тысячу кубометров. Владимир Путин отметил, что "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям.

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