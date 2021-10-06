Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям

Крупнейшим потребителем российского газа в Европе является Германия.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если соответствующие заявки поступали.

В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного. Владимир Путин, президент России

Глава государства подчеркнул, что крупнейшим потребителем российского газа в Европе является ФРГ.

Путин назвал 2021 годом восстановления экономики.

На совещании Владимир Путин также заявил, что что холодная зима привела к нехватке запасов газа в Европе.

Видео: Kremlin.ru