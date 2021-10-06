Путин заявил, что холодная зима привела к нехватке запасов газа в Европе

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию энергетики, что к нехватке запасов газа в хранилищах Европы привела холодная зима. По словам главы государства, подогрело спрос и быстрое восстановление экономики.
Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, речь идет именно об их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнеров.
Владимир Путин, президент России
Отметим, что сегодня, 6 октября, цены на газ в Европе обновили маусимум. Так, стоимость за тысячу кубометров превысила 1900 долларов.
Президент России также назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной.
Видео: kremlin.ru
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