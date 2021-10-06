Путин заявил, что холодная зима привела к нехватке запасов газа в Европе

В среду, 6 октября, ценна на газ в Европе достигла рекордных значений.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию энергетики, что к нехватке запасов газа в хранилищах Европы привела холодная зима. По словам главы государства, подогрело спрос и быстрое восстановление экономики.

Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, речь идет именно об их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнеров. Владимир Путин, президент России

Отметим, что сегодня, 6 октября, цены на газ в Европе обновили маусимум. Так, стоимость за тысячу кубометров превысила 1900 долларов.

Президент России также назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной.

Видео: kremlin.ru