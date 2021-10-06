Глава РФ рассказал, как ЕК ошиблась в выборе газовой стратегии.

Российский президент Владимир Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной. Такое мнение политик высказал на правительственном совещании по вопросам развития энергетики. Глава государства считает, что европейские партнеры оказались не правы, когда решили "свернуть" долгосрочные обязательства по транспортировке газа.

Мы говорили еще с ЕК прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, на переход к биржевой торговле газом...эта политика не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил коллегам из РФ о том, что газовый рынок не терпит суеты, а также необдуманных действий. Именно они привели к кризису, который наблюдается в мире. Европейские цены на топливо достигли рекордных показателей и превысили 1900 долларов за тысячу кубов. Эта цен в 10 раз больше той, что устанавливалась в 2020 году.

Путин указал на возможный потенциал приливной энергетики.

Фото и видео: kremlin.ru