Глава РФ оценил перспективы новых направлений в энергетике.

Российский президент Владимир Путин указал на возможный потенциал приливной энергетики. Глава государства попросил коллег изучить данную возможность во время правительственного совещания, посвященного вопросам развития отечественной энергетики. Политик счел данное направление перспективным.

Да, там еще много нерешенных вопросов, но, конечно, надо об этом думать, нужно проводить соответствующие исследования, в том числе и научные исследования. Надо подходить к этому серьезно, основательно и думать на перспективу десятилетий вперед. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны также призвал внедрять новые отрасли в энергетику. В частности, речь идет о становлении малой атомной генерации, водородной энергетике, а также использованию возобновляемых источников энергии. В последний пункт как раз входит приливная.

Путин: поставки газа по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов.

Фото и видео: Kremlin.ru