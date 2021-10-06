Путин: поставки газа по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов

Глава РФ рассказал о перспективах новых газопроводов.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что поставки газа по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов. Такое заявление глава государства сделал на правительственном совещании по вопросам развития энергетической отрасли.

Поставка по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов СО2 в атмосферу за счет того, что там новое оборудование, больший объем с меньшими выбросами. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что новые отечественные трубопроводы позволяют России прокачивать нефтепродукты при большем давлении.

Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся.

Фото и видео: Kremlin.ru

