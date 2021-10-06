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Путин: поставки газа по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов

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Глава РФ рассказал о перспективах новых газопроводов.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что поставки газа по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов. Такое заявление глава государства сделал на правительственном совещании по вопросам развития энергетической отрасли.

Поставка по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов СО2 в атмосферу за счет того, что там новое оборудование, больший объем с меньшими выбросами.

Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что новые отечественные трубопроводы позволяют России прокачивать нефтепродукты при большем давлении.

Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, газ, парниковые выборсы, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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