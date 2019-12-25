Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Депутаты приняли законопроект на пленарном заседании 28 октября.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете членам Совета безопасности иметь зарубежные счета и вклады. Правки будут внесены в федеральный закон "О безопасности". Ранее автором инициативы выступил Владимир Путин.

Изменения закрепляют требования того, что Совбез является в РФ "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие….охраны суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз". Постоянным членам, членам, секретарю и заместителю председателя запрещается открывать и держать счета в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Также проект вносит правки в полномочия Совета Федерации о проведении консультаций по предложенным президентом кандидатур на должность глав силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.

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Фото: Piter.tv