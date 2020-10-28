Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам

Антон Силуанов объяснил, что речь идет о справедливости.

Минфин России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в рамках выступления в Госдуме РФ. По мнению министра, справедливым решением будет поддержать неработающих пожилых граждан.

Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию Антон Силуанов, глава Минфина России

Чиновник напомнил, что за последние годы темпы роста оплаты труда растут в среднем выше, чем темпы инфляции. По мнению Силуанова, будет несправедливо, если работающий пенсионер будет получать повышенную пенсию с учетом надбавок, которые были приняты в период его трудовой деятельности. Минфин учитывает повышенную индексацию только для тех пенсионеров, которые не работают. Чиновники уверены, что именно этой категории граждан необходима государственная поддержка.

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