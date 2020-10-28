Кабмин уточнит структуру и параметры финансового обеспечения нацпроектов и госпрограмм

Об этом депутатам Госдумы рассказал Антон Силуанов.

Кабинет министров уточнит структуру и параметры финансового обеспечения национальных проектов и государственных программ. Об этом глава Минфина сообщил во время выступления в Госдуме России. Антон Силуанов представил депутатам федеральный проект бюджета на 2021-2023 года. Чиновник отметил, что ко второму чтению проекта уточнит структуру и параметры обеспечения.

Происходит завершение работы над уточнением национальных проектов. Задача, поставленная президентом, - до 30 октября завершить работу по корректировке национальных проектов. В этот же срок правительством будет сформирован проект Единого плана по достижению национальных целей Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт уточнил, что Единый план будет содержать в себе рекомпозиции национальных целей на конкретные факторы их достижения,а также отсылки к реализации национальных проектов и государственных программ. Ко второму чтению проекта в Госдуме правительство подготовит пакет правок.

Силуанов: дефицит бюджета в 2021 году составит 2,4% ВВП.

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