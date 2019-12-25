Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами

Владельцы и майнеры, согласно поправкам, будут обязаны уведомлять о транзакциях с участием криптовалют Росфинмониторинг.

Министерство финансов предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами. Об этом сообщает РБК.

Ведомство предлагает внести соответствующие поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый и кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект предполагает, что владельцы цифровых или криптовалют могут лишиться свободы на срок до трёх лет в том случае, если они не задекларировали операции с ними. Наказание может последовать, если сумма превысила эквивалент в 45 миллионов рублей.

Владельцы и майнеры, согласно поправкам, будут обязаны уведомлять о транзакциях с участием криптовалют Росфинмониторинг.

Также уголовное наказание грозит тем гражданам, которые совершали сделки с участием криптовалют на сумму не менее 600 тысяч рублей в год. Ппри этом нарушитель должен, как минимум, совершал подобные сделки два раза за три года и не отразил их в налоговой декларации.

Ранее Минфин уже предлагал ввести запрет на сделки с криптовалютой.

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