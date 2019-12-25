Поправки запретят получать оплату за майнинг криптовалюты.

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой. Поправки планируют внести в федеральный закон о цифровых финансовых активах.

В случае их принятия операции с биткоином и альткоинами ограничат. При этом граждане, которые майнят криптовалюту, не смогут получить её легальным способом. Исключения в использовании составят наследование, банкротство и исполнительное производство.

За нарушения предлагают предусмотреть административную и уголовную ответственность. Нарушителей смогут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей или лишить свободы сроком до семи лет. Штраф для юридических лиц может составить до одного миллиона рублей.

Поправки запретят получать оплату за майнинг криптовалюты, однако сама добыча цифровых денег остаётся разрешённой. Эксперты отмечают, что в этом случае операция лишается всякого смысла, потому что майнер не сможет получить выгоды — например, от торговли на криптобиржах.

Ранее Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года.