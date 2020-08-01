В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксаков.
Отмечается, что соответствующий закон определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений. Также как инвестицию. Однако в России запрещается использовать её для оплаты товаров и услуг.
Теперь в России под цифровыми финансовыми активами понимается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа.
Ранее мы сообщали о том, что международное авиасообщение в России может возобновиться с 11 августа.
Видео: kremlin.ru
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