Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксаков.

Отмечается, что соответствующий закон определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений. Также как инвестицию. Однако в России запрещается использовать её для оплаты товаров и услуг.

Теперь в России под цифровыми финансовыми активами понимается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа.

Ранее мы сообщали о том, что международное авиасообщение в России может возобновиться с 11 августа.

Видео: kremlin.ru