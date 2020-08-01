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Международное авиасообщение в России может возобновиться с 11 августа

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На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В субботу, 1 августа, стало известно, что международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. 

Планируется, что на первом этапе международное авиасообщение будет осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Авиасообщение восстановят в первую очередь Великобритания , Турция  и Танзания. Далее список будет расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, что авиасообщение закрыли в конце марта из-за распространения COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу.

Видео: government.ru

Теги: международное авиасообщение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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