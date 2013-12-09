Запрет на перелеты будет действовать до 14 мая.

Непал прекращает международное авиасообщение с 6 мая из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Кхадги Прасада Шармы Оли. Его обращение показали местные телеканалы.

В Непале также отменили внутренние рейсы. Запрет на перелеты будет действовать до 14 мая. При этом, по словам Оли, на границе между Непалом и Индией будут работать 13 контрольно-пропускных пунктов. Их откроют для того, чтобы граждане страны могли вернуться домой.

На сегодняшний день в Непале зарегистрировано более 343 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Nepal Television