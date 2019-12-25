Минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V"

Турция разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях. Об этом написал в Twitter глава местного Минздрава Фахреттин Коджа. Решение о регистрации вакцины в стране принимали на основе оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию и исследований.
Желаю удачи обеим странам. Таким образом, вакцина "Спутник V" будет третьей используемой в нашей стране вакциной.
Сообщение из Twitter Dr. Fahrettin Koca
Регистрацию российской вакцины в Турции подтвердили и в РФПИ. Так отметили, что это уже 63 страна, одобрившая препарат. Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил РИА Новости, что применение "Спутника V" в Турции позволит спасти множество жизней, сформировать иммунитет у населения и предотвратить распространение вируса.
На этой неделе Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что турецкая компания готова производить вакцину в стране.
Ранее президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция получит из России "внушительное количество" вакцины "Спутник V"
Фото: pixabay
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