Минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V"

Решение приняли на основе исследования и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию.

Турция разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях. Об этом написал в Twitter глава местного Минздрава Фахреттин Коджа. Решение о регистрации вакцины в стране принимали на основе оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию и исследований.

Желаю удачи обеим странам. Таким образом, вакцина "Спутник V" будет третьей используемой в нашей стране вакциной. Сообщение из Twitter Dr. Fahrettin Koca

Регистрацию российской вакцины в Турции подтвердили и в РФПИ. Так отметили, что это уже 63 страна, одобрившая препарат. Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил РИА Новости, что применение "Спутника V" в Турции позволит спасти множество жизней, сформировать иммунитет у населения и предотвратить распространение вируса.

На этой неделе Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что турецкая компания готова производить вакцину в стране.

Ранее президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция получит из России "внушительное количество" вакцины "Спутник V"

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