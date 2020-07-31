Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Пассажиры не могут получить деньги за возврат билетов на внутрироссийские рейсы.

Россияне столкнулись с отменами рейсов при попытке вылететь за границу, сообщил "Коммерсант". Так, например, клиенты авиакомпании "Аэрофлот" не смогли отправиться в Стамбул.

Перевозчики начали меня заявленное ранее расписание и отменять рейсы, которые должны были состояться в начале августа. Причиной для отказа является "отсутствие разрешения на международные полеты". При этом сообщение с Турцией официально сообщило 24 июля.

Отметим, что сейчас вылеты осуществляются только из аэропортов Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Теперь пассажиры из других городов не могут обменять деньги на внутрироссийские рейсы.

Напомним, что с 1 августа помимо Турции авиасообщение открывается с Танзанией и Великобританией. Во второй стране по прибытии россиянам придется соблюдать двухнедельный карантин.

На втором этапе для путешествий могут открыться Мальдивы, Тунис и Южная Корея.

Видео: Правительство России