На втором этапе восстановлений рейсов в перечень могут попасть Южная Корея, Мальдивы, Тунис.

Стали известны новые страны для открытия авиасообщения с Россией. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к авиавластям. По данным эксперта, Россия готовится открыть границы после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, с рядом государств. На втором этапе возобновления международных рейсов речь будет идти о сообщении с Южной Кореей и Мальдивами.

Напомним, что 27 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в ближайшее время РФ может восстановить авиасообщение с еще одной страной. По его словам, речь идет о Тунисе "с большой долей вероятности".

Это очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии

Напомним, что 24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа.

В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции.