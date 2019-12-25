  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции
Сегодня, 12:19
109
lesjasap

В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции

0 0

Российские курорты выигрывают по параметру доступности цен.

В Ассоциации туроператоров России сравнили цены на отдых в России и Турции. По данным специалистов, местные курорты лидируют по ценовой доступности для путешественников. В АТОР сделали замер минимальных цен на заезды в отели в рамках пакетных туров с вылетом 1-7 августа на семь ночей. Стоимость рассчитана с условием заезда двух человек. Услуги включают авиаперелет, проживание и питание.

Более доступными по минимальной цене по сравнению с концом июля стали цены и на туры на Байкал. Ценовая доступность Хакасии и Алтая стабильна

сообщение АТОР

В АТОр добавили, что в 2019 году аналогичные туры на черноморские курорты были выше. Сейчас снижение цен достигло показателя до 33% в зависимости от направления. Минимальные цены на отдых зафиксированы в Крыму, Краснодарском крае. Пакетные туры колеблются в размере 24,5-31,5 тысяч рублей на 1-7 августа.

АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Теги: атор, отдых, туризм, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии