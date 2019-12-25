АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Кэшбэк вернется туристам на банковскую карту "МИР".

В Ассоциации туроператоров России разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России.

Суть стимулирующей акции – это денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы "МИР" сообщение АТОР

По условиям акции, тур в российский регион должен включать в себя перевозку на любом виде транспорта, а также проживание в гостинице с обязательной классификацией. Продолжительность пребывания в отеле для туриста должно составлять не менее пяти ночей, а общая стоимость путевки - не менее 25 тысяч рублей. Также кэшбэк предусмотрен для граждан РФ, путешествующих по круизным маршрутам с проживанием на корабле.

Для тура от 25 до 50 тысяч рублей турист вернет себе на карту пять тысяч рублей. За тур с 50-75 тысяч рублей - кэшбэк составит 10 тысяч рублей. Максимальный кэшбэк - 15 тысяч рублей для путевок, стоящих более 75 тысяч рублей.

ЧТобы получить компенсацию на отдых, следует купить тур в один из регионов, список которых составлен Ростуризмом. В первую группу вошли 44 субъекта РФ. Путешествия по ним следует провести с 15 августа по 20 декабря. Во второй группе находятся 11 регионов. Там можно отдохнуть с кэшбэком с 1 октября по 20 декабря.

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