Мишустин рассказал о летнем детском отдыхе в России

Сейчас детские лагеря в РФ загружены на 50%.

Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с летним детским отдыхом в России. Премьер-министр России во время выступления с отчетом о работе правительства в Государственной Думе заявил, что "на сегодняшний день все не так плохо".

До начала эпидемии в 2020 году предполагался отдых 7 миллионов детишек, 2 миллиона из которых в непростом положении. На эти цели, соответственно, в бюджете было запланировано 69 миллиардов рублей Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правительства заметил, что из-за корректировки бюджета, вызванного пандемией коронавируса, были внесены изменения в работу детских оздоровительных учреждений. С 1 июля благодаря санитарно-эпидемиологической службе открылось большое количество детских лагерей. Сейчас в этих учреждениях загрузка составляет около 50 процентов.

Мишустин оценил важность внедрения искусственного интеллекта.