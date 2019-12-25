Глава правительства рассказал о "драйвере" для опережающего развития России.

Михаил Мишустин оценил важность внедрения искусственного интеллекта. Об этом премьер-министр России рассказал во время выступления с отчетом о работе правительства в Государственной Думе. Чиновник заметил, что страна должна внедрять ИИ в медицину, финансы и другие отрасли. Это даст государству возможность опережающего развития.

Государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой для эффективного взаимодействия с людьми, для решения их задач, минимизируя любое общение государства с человеком Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин добавил, что ИИ на данный момент является "серьезным драйвером".

Напомним, что Госдума 21 июля приняла во втором чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. Третье чтение запланировано на 22 июля.

Мишустин оценил обеспеченность России зерном.