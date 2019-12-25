Глава правительства рассказал выполнении доктрины о продовольственной безопасности России.

Михаил Мишустин оценил обеспеченность России зерном. Об этом премьер-министр России заявил во время выступления с отчетом о работе правительства в Государственной думе.

На сегодня зерном мы обеспечены на 155%, то есть практически очень серьезные есть возможности для экспорта Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник добавил, что обеспеченность России сахаром достигает показателя в 125 процентов. Мясом страна обеспечена на 97 процентов. Мишустин добавил, что для правительство важно, что на настоящее время государство выполнило доктрину о продовольственной безопасности в сфере.

Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года.