Он добавил, что российская системы здравоохранения готова ко второй волне коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от коронавируса. Об этом он рассказал на отчёте о работе правительство перед Госдумой.

Председатель правительства отметил, что сейчас все научно-исследовательские учреждение занимаются разработкой вакцины. Этим заняты министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.

В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин, это то, что мы сегодня знаем. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что Роспотребнадзор признал, что четыре вакцины полностью безопасны. При этом две из них проходят финальные стадии клинических испытаний - это Центр Гамалеи и Минобороны. Вакцины от Вектора и НИИ вакцин и сывороток готовятся к началу испытаний.

Мишустин добавил, что российская системы здравоохранения готова ко второй волне коронавируса.

Ранее Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами.

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