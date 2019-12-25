Глава правительства России выступил с отчетом в Госдуме.

Михаил Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами. Об этом глава правительства России рассказал во время выступления в Госдуме. По словам чиновника, в России следует развивать дистанционное обучение, но при этом не надо отказываться от традиционных форм образования.

Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник добавил, что правительство при подготовке к новому учебному году видит необходимость в создании качественного учебного контента и нормативной базы для цифровой среды. Педагогов будут подготавливать к дополнению обучения цифровыми технологиями.

Мишустин назвал главную цель работы правительства.