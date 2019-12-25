Он похвалил работу предыдущего состава правительства под председательством Дмитрий Медведева.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главную цель работы правительства. Он сделал это во время отчёта в Госдуме о результатах работы правительства.

Глава кабмина заявил, что цель правительства России — улучшение качества жизни каждого гражданина страны.

Приоритет правительства — борьба с бедностью. Михаил Мишустин, премьер-Министр России

Он добавил, что правительство должно выстраивать работу государственных сервисов вокруг потребностей граждан, открыто вести диалог с жителями страны на основе принципов взаимоуважения, работать на результат, не взирая на регламенты и процедуры.

Мишустин похвалил работу предыдущего состава правительства под председательством Дмитрий Медведева, которое, по словам премьера, смогло создать солидный резерв в соответствии с указами президента.

Ранее в Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей.

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