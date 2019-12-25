Каждый месяц государство выделяет на пенсии около 625-650 миллиардов рублей.

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство. Он отметил, что без кабмина этот вопрос не решить.

Рязанский подчеркнул, что каждый месяц государство выделяет на пенсии около 625-650 миллиардов рублей. Дополнительных трат в этом году ПФР не предполагал.

Ранее в ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей.

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