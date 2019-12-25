В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Траты пенсионеров на лекарства выросли в среднем на четыре тысячи рублей.

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки граждан старшего поколения во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Его направил член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишут "РИА Новости".

Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей. Султан Хамзаев, член ОП РФ

По его словам, пенсионеры попали в группу риска из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому их траты на лекарства выросли в среднем на четыре тысячи рублей. При этом у многих из них нет другого источника дохода кроме пенсий. Стоит учитывать тот факт, что во время режима самоизоляции многих престарелых граждан ограничили в передвижениях, фактически запретив покидать место проживания.

Хамзаев предлагает учредить единовременную выплату для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей — по аналогии с мерой поддержки для семей с детьми.

Ранее в Госдуме приняли закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса.

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