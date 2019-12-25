Глава правительства напомнил о важной задаче по обеспечению транспортной доступности.

Михаил Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года. Об этом глава правительства России рассказал во время отчета в Госдуме. По словам чиновника, одной из основных задач государства является обеспечение возможности для каждого россиянина добираться в любую точку страны быстро и безопасно при минимальной стоимости поездки.

У нас огромная страна. Наша задача – чтобы каждый человек мог добраться в любую точку быстро, безопасно и за минимальную цену Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам чиновника, в марте правительство РФ одобрило государственную транспортную стратегию до 2035 года. Приоритетом программы стала обеспечение связности территорий РФ, а также делается упор на качество и доступность транспортных услуг.

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Фото: Piter.tv