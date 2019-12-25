Глава правительства объявил о частичном возмещении средств гражданам, которые отправятся в отпуск в регионы РФ.

Россиянам вернут деньги за отдых в России. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин во время ответа на заседании Государственной Думы. Чиновник заявил, что государство частично возместит отдыхающим средства, потраченные на отпуск внутри РФ.

На данную цель правительство России выделило на прошлой неделе 15 млрд рублей. Деньги уйдут на частичную компенсацию расходов гражданам, который до конца 2020 года отправятся путешествовать в ряд регионов России. Список будет обозначен Ростуризмом.

Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правительства отметил, что за время пандемии коронавируса, отрасль туризма оказалась в сложном положении. В России ее поддерживают и создают условия для динамичного развития. Туроператорам выделены субсидии в общем размере в 3,5 млрд рублей.

С начала апреля количество безработных в России выросло в 3,5 раза.