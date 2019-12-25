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С начала апреля количество безработных в России выросло в 3,5 раза
Сегодня, 11:13
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matveyvn

С начала апреля количество безработных в России выросло в 3,5 раза

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Кабмин продлил на три месяца выплату пособий тем гражданам, которые остались без работы до начала пандемии COVID-19.

С начала апреля количество безработных в России выросло в 3,5 раза. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего отчёта перед Госдумой.

По его словам, сейчас безработными в России числятся около трех миллионов человек. Это количество граждан, зарегистрированных в этом статусе в службе занятости.

Мишустин подчеркнул, что кабмин продлил на три месяца выплату пособий тем гражданам, которые остались без работы до начала пандемии COVID-19. С 1 марта работу потеряло более миллиона человек. Им государство также оказывало помощь в виде пособий.

Ранее Мишустин назвал главную цель работы правительства.

Фото: pixabay.com

Теги: безработица, мишустин, пандемия, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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