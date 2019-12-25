АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию

Туристам назвали условия въезда в страны, с которыми РФ открыла границы.

Ассоциация туроператоров России разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию. Согласно новым требованиям въезда, вызванным пандемией коронавируса, страны объявили о собственных требованиях к туристам.

Для посещения Турции путешественникам не понадобится медицинская справка об отрицательном тесте на коронавирус и виза.Во время полета пассажиров попросят заполнить специальную анкету с личными данными, номером кресла, адресом пребывания в стране и данными о состоянии здоровья. При прилету в аэропорту гости пройдут через измерение температуры тела. При подозрительных симптомах россиянам предложат сдать бесплатный ПЦР-тест.

Для въезда в Танзанию справка с отрицательным тестом на COVID-19 также не требуется. Для посещения страны следует оформить визу сроком на 90 дней. Это можно сделать по прилету в страну за 50 евро или за один день в Москве за 60 евро. На борту самолета туристы также заполнят анкету, а в аэропорту пройдут температурное изменение и при необходимости ПЦР-тест.

Для посещения Великобритании придется 14 дней провести в самоизоляции. Онлайн будет доступна форма, в которой следует указать паспортные данные, детали поездки и адрес. По прилету в страну требуется незамедлительно направиться к месту проживания. За первичное нарушение предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов.

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Видео: Правительство России