В среду в Пулково отменили 16 рейсов

Три из них должны были вылететь в Москву.

В среду, 12 августа, были отменены 16 рейсов из Пулково. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта.

Речь идет о рейсах в Анталью, Даламан, Бодрум, Москву, Кишинев, Ригу, Алматы, Париж, Амстердам, Сиань Сианьянг.

Авиасообщение с турецкими курортами было возобновлено всего 2 дня назад, 10 августа. Туристам необходимо пройти небольшое медицинское обследование. После первичной термометрии пассажиров с повышенной температурой отправляют на досмотр к специалистам. Там путешественникам повторно измеряют показатели. При необходимости медики проводят бесплатный ПЦР-тест или принимают решение о госпитализации или изоляции.

Фото: Аэропорт Пулково / VK