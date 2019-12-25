В среду в Пулково отменили 16 рейсов

В среду, 12 августа, были отменены 16 рейсов из Пулково. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта.
Речь идет о рейсах в Анталью, Даламан, Бодрум, Москву, Кишинев, Ригу, Алматы, Париж, Амстердам, Сиань Сианьянг.
Авиасообщение с турецкими курортами было возобновлено всего 2 дня назад, 10 августа. Туристам необходимо пройти небольшое медицинское обследование. После первичной термометрии пассажиров с повышенной температурой отправляют на досмотр к специалистам. Там путешественникам повторно измеряют показатели. При необходимости медики проводят бесплатный ПЦР-тест или принимают решение о госпитализации или изоляции.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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